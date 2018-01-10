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В Туле на улице Сурикова установят остановочный павильон

В Туле на улице Сурикова установят остановочный павильон

Из-за припаркованных машин автобусам приходится останавливаться на проезжей части.

9 января на еженедельном совещании в региональном правительстве губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей Тульской области. 

Тулячка обратилась к главе региона с просьбой запретить стоянку автомобилей на остановке общественного транспорта «Улица Сурикова». Из-за припаркованных автомобилей автобусам приходится останавливаться на проезжей части. По ее мнению, рейды ГИБДД проблему не решают.

Советник-наставник правительства Тульской области Александр Матвеев сообщил, что рядом с этой остановкой функционируют два совмещенных торговых павильона и киоск с питьевой водой. Остановочный павильон отсутствует.

Сотрудники городской администрации договорились с владельцем киоска перенести объект торговли, после чего на ост. «Улица Сурикова» установят остановочный павильон.

Дополнительно для обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Кроме того, в 2018 году будут отремонтированы тротуары на ул. Макаренко и ул. Сурикова.

Жительница Новомосковска обратилась к Алексею Дюмину с просьбой помочь с ремонтом ливневой канализации по улице Чапаева.

Заместитель главы администрации Новомосковска Владимир Грицаенко сообщил, что канализацию планируется отремонтировать в мае 2018 года.



Алексей Дюмин поручил Владимиру Грицаенко устранить проблему до конца мая 2018 года и лично проинформировать заявительницу о выполнении работ.

Кроме того, жительница Новомосковска сообщила губернатору о неудовлетворительном состоянии здания клуба глухонемых.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что это здание построено в 1956 году. Требуется ремонт кровли, фасада и внутренних помещений. В настоящее время в нем проходят различные мероприятия. После установления права собственности общественная организация может принять участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета Тульской области на оборудование доступной среды.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву в течение двух месяцев найти внебюджетные средства и отремонтировать здание.

Также на совещании были рассмотрены вопросы отопления, ремонта дорог и установки светофора.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:01 +3
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