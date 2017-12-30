Куда тулякам можно обратиться с жалобой
Жителей глава региона призвал сообщать о возникающих проблемах по общедоступным каналам связи.
В преддверии новогодних и рождественских праздников губернатор Тульской области Алексей Дюмин ещё раз напомнил правительству области и главам администраций муниципальных образований о необходимости оперативно реагировать на обращения граждан.
Самих жителей глава региона призвал сообщать о возникающих проблемах по общедоступным каналам связи.
Напомним, что жители Тульской области могут обратиться:
- по телефону доверия Губернатора Тульской области: 8-800-200-71-02;
- в электронную приемную правительства Тульской области;
- через сервис «Реши проблему» портала «Открытый регион 71»;
- чрез официальный аккаунт правительства Тульской области в сети «Твиттер»;
- через аккаунты глав администраций муниципальных образований Тульской области в сети «Твиттер»;
- форум органов исполнительной власти Тульской области и муниципальных образований.
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