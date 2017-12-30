новости
новости
Регистрация
Куда тулякам можно обратиться с жалобой

Куда тулякам можно обратиться с жалобой

Жителей глава региона призвал сообщать о возникающих проблемах по общедоступным каналам связи.

В преддверии новогодних и рождественских праздников губернатор Тульской области Алексей Дюмин ещё раз напомнил правительству области и главам администраций муниципальных образований о необходимости оперативно реагировать на обращения граждан.
 
Самих жителей глава региона призвал сообщать о возникающих проблемах по общедоступным каналам связи.
 
Напомним, что жители Тульской области могут обратиться:
 
- по телефону доверия Губернатора Тульской области: 8-800-200-71-02;
 
- в электронную приемную правительства Тульской области;
 
- через сервис «Реши проблему» портала «Открытый регион 71»;
 
- чрез официальный аккаунт правительства Тульской области в сети «Твиттер»;
 
- через аккаунты глав администраций муниципальных образований Тульской области в сети «Твиттер»;
 
- форум органов исполнительной власти Тульской области и муниципальных образований.
сегодня, в 13:22 +2
Другие статьи по темам
Событие
направить жалобу
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске в ДТП погибла пенсионерка
В Новомосковске в ДТП погибла пенсионерка
В 2018 году в Тульской области заработает центр медицины катастроф
В 2018 году в Тульской области заработает центр медицины катастроф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.