Куда тулякам можно обратиться с жалобой

Жителей глава региона призвал сообщать о возникающих проблемах по общедоступным каналам связи.

В преддверии новогодних и рождественских праздников губернатор Тульской области Алексей Дюмин ещё раз напомнил правительству области и главам администраций муниципальных образований о необходимости оперативно реагировать на обращения граждан.

Самих жителей глава региона призвал сообщать о возникающих проблемах по общедоступным каналам связи.

Напомним, что жители Тульской области могут обратиться:

- по телефону доверия Губернатора Тульской области: 8-800-200-71-02;