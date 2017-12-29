Прокуратура: В Туле на почте ребенку-инвалиду не выплатили пособие

Прокуратура области внесла представления в региональное почтовое управление и отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области.

Прокуратура области провела проверку по обращению матери (законного представителя) ребенка-инвалида В., об отказе одним из отделений почтовой связи г. Тулы выдать причитающие социальные пособия за декабрь 2017 года.

Установлено, что отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области и УФПС Тульской области — филиал ФГУП «Почта России» 6 декабря 2017 года подписан регламент работы по выплате пенсий и иных социальных выплат в декабре 2017 года и праздничные дни 2018 года.

Согласно п. 2 и п. 11 регламента срок выплаты пенсий и иных социальных выплат перенесен с 20.12.2017 на 16.12.2017 . Обязанность по извещению получателей пенсий и иных социальных пособий в отделениях почтовой связи об изменении дат выплаты возлагался на УФПС Тульской области — филиал ФГУП «Почта России» и отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области.

В ходе прокурорской проверки выявлены факты, что данные полномочия УФПС Тульской области — филиал ФГУП «Почта России» и отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области исполнялись ненадлежащим образом.

Вследствие этого накануне новогодних праздников пенсионеры и иные граждане, получающие пособия и социальные выплаты в отделениях почтовой связи Тулы, были лишены права на их получение в декабре 2017 года, в то время как данные денежные средства являются единственным источником дохода их семей.