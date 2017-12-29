Прокуратура: В Туле на почте ребенку-инвалиду не выплатили пособие
Прокуратура области внесла представления в региональное почтовое управление и отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области.
Прокуратура области провела проверку по обращению матери (законного представителя) ребенка-инвалида В., об отказе одним из отделений почтовой связи г. Тулы выдать причитающие социальные пособия за декабрь 2017 года.
Установлено, что отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области и УФПС Тульской области — филиал ФГУП «Почта России»
Согласно п. 2 и п. 11 регламента срок выплаты пенсий и иных социальных выплат перенесен
В ходе прокурорской проверки выявлены факты, что данные полномочия УФПС Тульской области — филиал ФГУП «Почта России» и отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области исполнялись ненадлежащим образом.
Вследствие этого накануне новогодних праздников пенсионеры и иные граждане, получающие пособия и социальные выплаты в отделениях почтовой связи Тулы, были лишены права на их получение в декабре 2017 года, в то время как данные денежные средства являются единственным источником дохода их семей.
В целях устранения нарушений, а также причин и условий, им способствовавших,