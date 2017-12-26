Дмитрий Истомин покинул пост главврача областного онкодиспансера

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Как пояснил сам врач, он сосредоточился на карьере пластического хирурга.

25 декабря Дмитрий Истомин написал заявление об уходе с поста главного врача Тульского областного онкологического диспансера по собственному желанию. Как пояснил Дмитрий Анатольевич, с самого начала своей карьеры он совмещал несколько работ. В итоге врач решил сосредоточиться на карьере пластического хирурга в Тульской железнодорожной больнице.

По словам Дмитрия Истомина, его уход с поста никак не связан со смертью Ирины Соповой в онкодиспансере.

Вполне вероятно, что конкурс на освободившуюся должность главного врача Тульского областного онкологического диспансера пройдет уже в начале 2018 года. Пока же обязанности главврача исполняет заместитель по медицинской части Алихан Гарунов.