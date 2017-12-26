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Дмитрий Истомин покинул пост главврача областного онкодиспансера
Фото из архива Myslo

Дмитрий Истомин покинул пост главврача областного онкодиспансера

Как пояснил сам врач, он сосредоточился на карьере пластического хирурга.

25 декабря Дмитрий Истомин написал заявление об уходе с поста главного врача Тульского областного онкологического диспансера по собственному желанию. Как пояснил Дмитрий Анатольевич, с самого начала своей карьеры он совмещал несколько работ. В итоге врач решил сосредоточиться на карьере пластического хирурга в Тульской железнодорожной больнице.

По словам Дмитрия Истомина, его уход с поста никак не связан со смертью Ирины Соповой в онкодиспансере.

Вполне вероятно, что конкурс на освободившуюся должность главного врача Тульского областного онкологического диспансера пройдет уже в начале 2018 года. Пока же обязанности главврача исполняет заместитель по медицинской части Алихан Гарунов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:21 +1
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Тульский онкологический диспансер

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