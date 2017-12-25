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В Новомосковске приставы задержали должника, находившегося в федеральном розыске

В Новомосковске приставы задержали должника, находившегося в федеральном розыске

Мужчина задолжал своему ребёнку около 100 тысяч рублей, затем совершил кражу и скрылся от правосудия.

На исполнении у судебных приставов Новомосковска находилось производство о взыскании с жителя районного центра задолженности по алиментам – он задолжал своему ребёнку более 92 тысяч рублей.

Должник уклонялся от уплаты, на него был составлен административный протокол, судом назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ. Однако к отбытию наказания нарушитель не приступил и скрылся.

Затем стало известно, что должник привлечен к уголовной ответственности за кражу и объявлен в федеральный розыск. 21 декабря приставы приехали в один из домов Новомосковска для исполнения другого судебного решения. В выходящем из подъезда мужчине они  опознали скрывающегося мужчину – он был задержан и передан правоохранительным органам.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:05 +1
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