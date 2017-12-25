Наталия Пилюс получила благодарственное письмо от Дмитрия Медведева

В прошедшие выходные состоялся съезд партии «Единая Россия», в котором принял участие президент Владимир Путин. Своими впечатлениями от съезда поделилась депутат Государственной Думы Наталия Пилюс:

«Глава государства обозначил основные направления работы, важнейшим результатом которой является сбережение нации, поддержка материнства и детства, поддержка талантливой молодежи и выстраивание кадровой политики, и другие задачи, которые будут отражены в предвыборной программе Президента и станут программой общих действий. Безусловно, для решения поставленных задач необходима консолидация всех уровней власти.

Большой честью для меня было получить благодарственное письмо от председателя партии Дмитрия Медведева «За большой личный вклад в реализацию федерального партийного проекта «Театры – детям». Это заслуга команды профессионалов, для которой проект стал новым импульсом в развитии театров. Перед нами стоит серьезная задача по воспитанию людей, любящих культуру и знающих историю.

В рамках съезда я приняла участие в работе дискуссионной площадки «Умная сила и культурное лидерство», рассказала о проекте «Театры – детям». Наш проект – самый молодой и один из самых динамично развивающихся. Мы слышим только положительные отзывы, что говорит о верном векторе работы. В театрах работают высокопрофессиональные, позитивные, заинтересованные люди. Благодаря нашей совместной работе Владимир Путин увеличил финансирование нашего проекта до 700 миллионов рублей. На площадке присутствовала министр образования Ольга Васильева. У нас есть вопросы межведомственного взаимодействия – о допуске артистов театров в детские сады и школы, о доставке детей в учреждения культуры. Министр выразила готовность оказать содействие в решении этих вопросов».