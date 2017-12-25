Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 декабря

Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Свободы, 58-а, 47, 60,

п. Дачный: 4-й Дачный пр-д,

п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,

ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 1-45,

ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.),

ул. Пионерская, 1-35 (нечётн.), 2-42 (чётн.),

ул. Лесная, 1-30,

п. Косая Гора: ул. Колхозная, (Латинская), 1-17, 35,

ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),

ул. Марата, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),

ул. Металлургов, 56, 58,

Рвовский пр-д,

д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта,

2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),

3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.),

3-й пр-зд Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),

ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),

п. Рудаково: ул. Победы, 18,

ул. Кирова, 1-16,

ул. Трудовая, 1-9,

ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

2-й пр-д, 2-16 (чётн.),

28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.),

4-й Баташовский пр-д, 14.