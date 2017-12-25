новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 декабря

Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 декабря

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Свободы, 58-а, 47, 60,
  • п. Дачный: 4-й Дачный пр-д,
  • п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
  • ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-45,
  • ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.),
  • ул. Пионерская, 1-35 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
  • ул. Лесная, 1-30,
  • п. Косая Гора: ул. Колхозная, (Латинская), 1-17, 35,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
  • ул. Марата, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • Рвовский пр-д,
  • д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта,
  • 2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • 3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.),
  • 3-й пр-зд Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),
  • п. Рудаково: ул. Победы, 18,
  • ул. Кирова, 1-16,
  • ул. Трудовая, 1-9,
  • ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 2-16 (чётн.),
  • 28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.),
  • 4-й Баташовский пр-д, 14.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:51 +2
Другие статьи по темам
Событие
Отключение электроэнергиигде в Туле отключат светотключат светплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске приставы задержали должника, находившегося в федеральном розыске
В Новомосковске приставы задержали должника, находившегося в федеральном розыске
В России почтили память погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем
В России почтили память погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.