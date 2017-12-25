Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 декабря
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Свободы, 58-а, 47, 60,
- п. Дачный: 4-й Дачный пр-д,
- п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
- ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-45,
- ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.),
- ул. Пионерская, 1-35 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
- ул. Лесная, 1-30,
- п. Косая Гора: ул. Колхозная, (Латинская), 1-17, 35,
- ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
- ул. Марата, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
- ул. Металлургов, 56, 58,
- Рвовский пр-д,
- д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта,
- 2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- 3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.),
- 3-й пр-зд Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),
- п. Рудаково: ул. Победы, 18,
- ул. Кирова, 1-16,
- ул. Трудовая, 1-9,
- ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- 2-й пр-д, 2-16 (чётн.),
- 28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.),
- 4-й Баташовский пр-д, 14.
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