В 2017 году сотрудники тульской Росгвардии провели более 400 спецопераций

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В региональном Управлении ведомства подвели итоги работы за текущий год.

В государственном музее оружия состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по Тульской области. Заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин, поблагодарил бойцов за добросовестную службу.

Одна из главных задач Управления – участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в том числе на территории Северо-Кавказского региона.

В 2017 году бойцы спецподразделений ведомства приняли участие в более 400 специальных операциях, обезвредили две вооруженные бандгруппы, изъяли 33 единицы огнестрельного оружия, более 7500, 66 взрывных устройств и более тысячи килограмм взрывчатых веществ. Пятеро преступников оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы.

Наряды вневедомственной охраны выезжали на вызовы более 2000 раз. Раскрыто 87 преступлений, задержано 77 преступников, свыше 22 тысяч правонарушителей и более 100 лиц, находившихся в розыске. Как отметил начальник Управления Росгвардии полковник Олег Петрик, поставленные задачи выполнены силовиками в полном объеме.