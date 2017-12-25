Погода в Туле 26 декабря: снег с дождём и сильный ветер

Синоптики прогнозируют до 2 градусов тепла и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно.

Ночью небольшой снег, днём мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 2 мм).

На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -7 до -2, днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.