На тульских дорогах за выходные 33 водителя попались пьяными за рулем

Фото УГИБДД по Тульской области.

С 22 по 24 декабря в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 33 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 20 человек отказались «подышать в трубочку». По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам, о том что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Если вы стали свидетелем или очевидцем «пьяной езды», не оставайтесь безучастным, позвоните в дежурную часть ГИБДД и расскажите о данном факте. Ваш звонок поможет избежать трагедии на дороге.

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