Фото УГИБДД по Тульской области.
На тульских дорогах за выходные 33 водителя попались пьяными за рулем
На всех нарушителей составили протоколы.
С 22 по 24 декабря в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 33 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 20 человек отказались «подышать в трубочку». По всем указанным фактам были составлены административные материалы.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам, о том что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Если вы стали свидетелем или очевидцем «пьяной езды», не оставайтесь безучастным, позвоните в дежурную часть ГИБДД и расскажите о данном факте. Ваш звонок поможет избежать трагедии на дороге.
Телефоны:
- ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле 32−45−00; 32−45−02.
- ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым», М-4 «Дон») 32−44−10.
Другие статьи по темам
Место