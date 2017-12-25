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На тульских дорогах за выходные 33 водителя попались пьяными за рулем
Фото УГИБДД по Тульской области.

На тульских дорогах за выходные 33 водителя попались пьяными за рулем

На всех нарушителей составили протоколы.

С 22 по 24 декабря в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 33 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 20 человек отказались «подышать в трубочку». По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам, о том что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Если вы стали свидетелем или очевидцем «пьяной езды», не оставайтесь безучастным, позвоните в дежурную часть ГИБДД и расскажите о данном факте. Ваш звонок поможет избежать трагедии на дороге.

Телефоны:

  • ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле 32−45−00; 32−45−02.
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым», М-4 «Дон») 32−44−10.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:37 +3
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