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Погода в Туле 23 декабря: мороз, снег и гололедица

Погода в Туле 23 декабря: мороз, снег и гололедица

Согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачность и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, за сутки ожидается  до 1 мм). Местами гололедица.

Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -8 до -3, днём – на один градус теплее. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +5
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