Погода в Туле 23 декабря: мороз, снег и гололедица

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, за сутки ожидается до 1 мм). Местами гололедица.

Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -8 до -3, днём – на один градус теплее. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.