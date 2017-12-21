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Оркестр «Тульские узоры» представил зрителям новую программу

Оркестр «Тульские узоры» представил зрителям новую программу

Концерт под названием «Встречаем Новый год!» состоялся в ДК «Туламашзавод».

Оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры» презентовал тулякам свою новую музыкальную программу «Встречаем Новый год!».

В торжественном вечере приняли участие солисты оркестра – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Светлана Русакова (аккордеон), Нина Богомолова (народный вокал), Александр Кишечкин (балалайка), Александр Ивлев (гармонь), Богдан Шматов (эстрадный вокал) и детский творческий коллектив «Казачок».

Для зрителей прозвучали классические и народные композиции, произведения современных российских композиторов, посвящённые новогодним праздникам.

В конце мероприятия художественный руководитель и дирижёр оркестра Сергей Щадилов и директор Тульского театрально-концертного центра Марина Мазанова поздравили зрителей и музыкантов с наступающими праздниками.

Автор: Леонид Почекин, 21 декабря, в 20:51 +14
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