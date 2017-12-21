В Туле проводится аварийно-восстановительный ремонт дорог

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Во всех территориальных округах Тулы ведутся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного полотна.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, объекты ремонтируют по результатам рассмотрения обращений граждан, предписаниям ГИБДД, а также на основании итогов обследования улично-дорожной сети.

Сотрудники «Сервисного центра города Тулы» и подрядных организаций ремонтируют дороги на Набережной Дрейера, улицах Демидовская плотина, Коминтерна, Литейная, Л. Толстого, а также на Одоевском путепроводе.