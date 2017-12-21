Фото: пресс-служба администрации Тулы
В Туле проводится аварийно-восстановительный ремонт дорог
Список объектов, требующих внимания, формируется с учётом обращений жителей.
Во всех территориальных округах Тулы ведутся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного полотна.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, объекты ремонтируют по результатам рассмотрения обращений граждан, предписаниям ГИБДД, а также на основании итогов обследования улично-дорожной сети.
Сотрудники «Сервисного центра города Тулы» и подрядных организаций ремонтируют дороги на Набережной Дрейера, улицах Демидовская плотина, Коминтерна, Литейная, Л. Толстого, а также на Одоевском путепроводе.
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