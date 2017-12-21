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В Туле проводится аварийно-восстановительный ремонт дорог
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле проводится аварийно-восстановительный ремонт дорог

Список объектов, требующих внимания, формируется с учётом обращений жителей.

Во всех территориальных округах Тулы ведутся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного полотна.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, объекты ремонтируют по результатам рассмотрения обращений граждан, предписаниям ГИБДД, а также на основании итогов обследования улично-дорожной сети.

Сотрудники «Сервисного центра города Тулы» и подрядных организаций ремонтируют дороги на Набережной Дрейера, улицах Демидовская плотина, Коминтерна, Литейная, Л. Толстого, а также на Одоевском путепроводе.

 

Автор: Леонид Почекин, 21 декабря, в 20:13 +2
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