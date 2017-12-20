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Тульский самовар планируют включить в реестр народных промыслов России
Фото Алексея Пирязева

Тульский самовар планируют включить в реестр народных промыслов России

На сегодняшний день в реестре значится тульская гармонь.

В Совете Федераций Федерального Собрания РФ представители всех регионов страны обсудили вопросы интеллектуальной собственности на тему «Региональные бренды как важнейший инструмент социально-экономического развития субъектов РФ».

Тульскую область на нем представила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Тульские пряник, самовар и гармошка — основные народные промыслы региона, имеющие сегодня промышленную основу.

Среди всех тульских ремёсел и промыслов только пряник имеет регистрацию наименования места происхождения товара. Восемь тульских производителей обладают исключительным правом использования данного бренда.

Тульский пряник вошел в бортовое меню Аэрофлота и спортивное меню FIFA-2018.

Фестиваль «День пряника» под эгидой Минкульта России получил статус национального события.

Тульская гармонь — единственный из региональных брендов, который сегодня включен в реестр народных художественных промыслов при Минпромторге РФ. Предприятие развивается, набирая силу, особенно с учётом госзаказа на изготовление пианино для музыкальных школ регионов России. Развитие данного проекта с выпуском баянов, который обсуждается на федеральном уровне, даст новый импульс развитию бренда «Тульский баян».

Тульский самовар — еще один устойчивый региональный бренд национального масштаба. В 2018 году руководство основного предприятия-производителя планирует включить его в реестр народных художественных промыслов России.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:47 +2
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Тульская область

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