Тульский самовар планируют включить в реестр народных промыслов России
На сегодняшний день в реестре значится тульская гармонь.
В Совете Федераций Федерального
Тульскую область на нем представила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.
Тульские пряник, самовар и гармошка — основные народные промыслы региона, имеющие сегодня промышленную основу.
Среди всех тульских ремёсел и промыслов только пряник имеет регистрацию наименования места происхождения товара. Восемь тульских производителей обладают исключительным правом использования данного бренда.
Тульский пряник вошел в бортовое меню Аэрофлота и спортивное меню FIFA-2018.
Фестиваль «День пряника» под эгидой Минкульта России получил статус национального события.
Тульская гармонь — единственный из региональных брендов, который сегодня включен в реестр народных художественных промыслов при
Тульский самовар — еще один устойчивый региональный бренд национального масштаба. В 2018 году руководство основного предприятия-производителя планирует включить его в реестр народных художественных промыслов России.