Сотрудник ДПС задержал цыган, подозреваемых в совершении мошенничества

Мужчина сообщил, что около дома 15 по улице Пушкина два неизвестных молодых человека путём обмана завладели деньгами в сумме 13 тысяч рублей, сотовым телефоном и золотым кольцом. Общий ущерб составил 27 тысяч рублей. Как оказалось, на улице к потерпевшему подошли два парня и сказали, что при проведении строительных работ они нашли самовар, в котором находились 21 старинные монеты из золота и серебра. Молодые люди предложили мужчине купить находку. Когда потерпевший пришёл домой и показал приобретённые «коллекционные» монеты, родственники сказали, что он стал жертвой мошенников.

Обратившись в дежурную часть пункта полиции, пожилой мужчина подробно описал приметы преступников, а также назвал государственный номер и марку автомобиля «Лада-Приора», на котором они передвигались. Незамедлительно в городе был введён план «Перехват». Данные о розыске преступников получил и инспектор спецвзвода ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области лейтенант полиции Андрей Блохнин.

Спустя несколько часов, когда Андрей направлялся домой после дежурной смены, он увидел двигавшийся по улице Дм. Ульянова разыскиваемый автомобиль, в салоне которого находились два человека. Инспектор ДПС проследовал за ними. Во дворе дома 10 преступники припарковались, а Блохнин своим транспортным средством заблокировал их автомобиль, после чего сообщил об этом в дежурную часть. Через пять минут на место происшествия прибыл экипаж ДПС, а затем и следственно-оперативная группа. В салоне задержанного автомобиля находились два нигде не работающих жителя Тамбовской области, представители цыганского этноса, 1999 и 1994 г.р. Они были доставлены в дежурную часть пункта полиции «Косогорское» для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования будут установлены все обстоятельства преступной деятельности задержанных. Также оперативники отрабатывают их возможную причастность к совершению подобных преступлений на территории региона и областного центра.