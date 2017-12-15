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Тульские школьники будут изучать финансовую грамоту

Тульские школьники будут изучать финансовую грамоту

Программа будет реализована благодаря заключенному соглашению между министерством образования Тульской области и Центральным банком Российской Федерации.

Как составить личный финансовый план, эффективно управлять расходами и доходами, распознать мошенников, создать хорошую кредитную историю, принимать верные решения в сложном финансовом мире. Этому и многому другому научатся ученики тульских школ, колледжей и техникумов.

Программа будет реализована благодаря заключенному соглашению между министерством образования Тульской области и Центральным банком Российской Федерации. 14 декабря 2017 года документ подписали управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков и министр образования Тульской области Оксана Осташко.

«Нам предстоит большая работа – введение курса «Основы финансовой грамотности» на всех уровнях образования в 2018 году. Такой опыт уже есть в Туле, где Центры образования № 32 и № 40 являются пилотными, а Центр образования № 8 опорной школами по ведению данного учебного курса», – отметила Оксана Осташко.

Специалисты Тульского отделения Банка России уже не первый год проводят мероприятия по финансовой грамотности для учащихся всех уровней образования. Так, с начала года 50 лекций посетили более тысячи ребят. Соглашение о сотрудничестве с министерством образования Тульской области позволит эффективнее работать в этом направлении.

«Центральный банк реализует стратегию финансового просвещения для граждан разного возраста. Особое внимание уделяется детям, ведь это наше будущее, будущее нашей страны. Учить таким простым, и в тоже время сложным вещам, как обращение с деньгами, нужно уже со школьной скамьи, если не раньше. Мы живем в мире, в котором финансовые инструменты развиваются с огромной скоростью. И если знать, как ими грамотно пользоваться, это позволит улучшить уровень жизни», – подчеркнул Дмитрий Новиков.

сегодня, в 12:43 +2
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