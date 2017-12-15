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В Узловой 11-летний мальчик ушел из дома, поссорившись с родителями

В Узловой 11-летний мальчик ушел из дома, поссорившись с родителями

Ребенок не ночевал дома.

В Узловой полицейские вчера вечером, 14 декабря, и ночью разыскивали 11-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок поссорился с родителями и решил не ночевать дома. Родственники искали подростка своими силами, а потом обратились в полицию.

- На розыск мальчика был ориентирован весь личный состав отдела МВД. Проверялись чердаки, подвалы, скверы, торговые центры, другие возможные места, в которых ребенок мог пытаться скрыться от родителей. Отрабатывались версии нахождения его в пределах Узловой, а также за чертой города, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Мальчика нашли в одном из кафе быстрого питания в Новомосковске.

По предварительным данным, угроз его жизни и здоровью нет, никаких противоправных действий в его отношении не совершалось. В полиции выясняют все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:42 +2
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