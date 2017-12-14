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В Тульской области энергетики ввели режим повышенной готовности

В Тульской области энергетики ввели режим повышенной готовности

Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Из-за непогоды в Тульской области в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» введен режим повышенной готовности.

Устранять последствия непогоды готовы 120 бригад (624 человека, 283 ед. техники), а также 124 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,6 МВт. В случае необходимости к работам также могут быть привлечены бригады из других филиалов.

Все заявки о нарушении электроснабжения будут отрабатываться в оперативном режиме. Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами. Под контролем находятся социально значимые объекты.

В случае возникновения внештатных ситуаций Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8−800−100−33−00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05−05−777 в Telegram, WhatsApp и Viber.

Информацию также можно получить в Центре обслуживания потребителей филиала «Тулэнерго» по телефону 8 (4872) 73-04-29.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:35 +1
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