Тулякам представят проект «Ясная Поляна. Оккупация»

К 76-й годовщине освобождения "Ясной Поляны" от немецко-фашистских захватчиков подготовлен новый спецпроект. В нем рассказывается о том, как "Ясная Поляна" перенесла тяжелые 47 дней вражеской оккупации в 1941 году.

Проект построен в формате мифов и разоблачений. Первые «Мифы» вышли к 9 сентября этого года — ко дню рождения Льва Николаевича Толстого.

Изначально «Мифы» задумывались таким образом, чтобы противопоставить документальные свидетельства распространенным заблуждениям о личности и жизни Льва Толстого. Однако посетителей интересует не только это.

Судьба яснополянского имения на протяжении ХХ века также вызывает многочисленные вопросы гостей музея. Часть из них связана с непростой темой Великой Отечественной войны, в частности, как музею удалось выстоять и спасти свою уникальную экспозицию во время военных действий.

"Ясная Поляна" была оккупирована с 29 октября по 14 декабря 1941 года. Это время запомнилось усадьбе небывалыми разрушениями и потерями. Но вместе с тем не всё, что говорят об этих днях сейчас, — правда.

- В новом проекте «Ясная Поляна. Оккупация» рассказано о главных заблуждениях об оккупации "Ясной Поляны" и дается документальный ответ на них, — рассказывают сотрудники музея-усадьбы.

Ознакомиться с проектом можно здесь.