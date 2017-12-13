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В Тульской области снизилось число возбужденных уголовных дел по фактам получения и дачи взяток

В Тульской области снизилось число возбужденных уголовных дел по фактам получения и дачи взяток

Это объясняется введением в УК РФ нового состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291, сместившим акценты работы оперативных подразделений.

13 декабря в прокуратуре Тульской области под председательством руководителя ведомства Александра Козлова состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона. Темой мероприятия стали итоги выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 год. 
 
Не совещании отметили, что за 9 месяцев 2017 года состояние коррупционной преступности характеризуется стабильными показателями. В то же время удалось достичь некоторых положительных результатов.
 
В указанный период было выявлено 155 коррупционных преступлений, в суды направлены 60 уголовных дел в отношении 69 лиц. За 9 месяцев 2017 года в Тульской области возбуждены 124 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности.
 
При этом снизилось число возбужденных уголовных дел по фактам получения взяток, дачи взяток, что объясняется введением в УК РФ нового состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291, сместившим акценты работы оперативных подразделений.
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:46 −1
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