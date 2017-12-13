В Тульской области снизилось число возбужденных уголовных дел по фактам получения и дачи взяток

13 декабря в прокуратуре Тульской области под председательством руководителя ведомства Александра Козлова состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона. Темой мероприятия стали итоги выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 год.

Не совещании отметили, что за 9 месяцев 2017 года состояние коррупционной преступности характеризуется стабильными показателями. В то же время удалось достичь некоторых положительных результатов.

В указанный период было выявлено 155 коррупционных преступлений, в суды направлены 60 уголовных дел в отношении 69 лиц. За 9 месяцев 2017 года в Тульской области возбуждены 124 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности.

При этом снизилось число возбужденных уголовных дел по фактам получения взяток, дачи взяток, что объясняется введением в УК РФ нового состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291, сместившим акценты работы оперативных подразделений.