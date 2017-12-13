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В Туле кадеты юридического колледжа посетили базу ОМОН Росгвардии
Фото пресс-службы Росгвардии.

В Туле кадеты юридического колледжа посетили базу ОМОН Росгвардии

Ребята увидели, как работает служебная собака, осмотрели выставку оружия.

В Туле на базе ОМОН Росгвардии прошел День открытых дверей для 80 учащихся юридического колледжа. Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции РФ.

Всех присутствующих поприветствовал начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник Олег Петрик. Он поздравил кадетов с праздником и пожелал молодому поколению верного служения закону и Отечеству. Лучшим кадетам были вручены памятные грамоты за отличные успехи в учебе.

Бойцы ОМОН и кадеты возложили цветы к памятнику сотрудников погибших при выполнении служебных обязанностей.

Юноши и девушки воочию увидели, как работает служебная собака — ищет взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Также ребята посмотрели выставку вооружения и специальных средств, а также автобронетехники. Кадетам продемонстрировали технику рукопашного боя.

В ходе экскурсии в зале боевой славы учащиеся узнали об истории отряда ОМОН и его героях. День открытых дверей завершился просмотром фильма о Росгвардии, после которого многие учащиеся поставили перед собой задачу попасть в ряды ОМОН.

- Такие встречи благотворно влияют на патриотическое воспитание молодого поколения. Ребята учатся любить, уважать и защищать свою Родину и ее интересы. Мы регулярно открываем двери для студентов и курсантов. Многие из них уже выбрали свой путь служения Отечеству, — отметил заместитель командира ОМОН Росгвардии майор Сергей Колиенко.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:37 0
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