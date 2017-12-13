В Туле кадеты юридического колледжа посетили базу ОМОН Росгвардии

Фото пресс-службы Росгвардии.

В Туле на базе ОМОН Росгвардии прошел День открытых дверей для 80 учащихся юридического колледжа. Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции РФ .

Всех присутствующих поприветствовал начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник Олег Петрик. Он поздравил кадетов с праздником и пожелал молодому поколению верного служения закону и Отечеству. Лучшим кадетам были вручены памятные грамоты за отличные успехи в учебе.

Бойцы ОМОН и кадеты возложили цветы к памятнику сотрудников погибших при выполнении служебных обязанностей.

Юноши и девушки воочию увидели, как работает служебная собака — ищет взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Также ребята посмотрели выставку вооружения и специальных средств, а также автобронетехники. Кадетам продемонстрировали технику рукопашного боя.

В ходе экскурсии в зале боевой славы учащиеся узнали об истории отряда ОМОН и его героях. День открытых дверей завершился просмотром фильма о Росгвардии, после которого многие учащиеся поставили перед собой задачу попасть в ряды ОМОН.

- Такие встречи благотворно влияют на патриотическое воспитание молодого поколения. Ребята учатся любить, уважать и защищать свою Родину и ее интересы. Мы регулярно открываем двери для студентов и курсантов. Многие из них уже выбрали свой путь служения Отечеству, — отметил заместитель командира ОМОН Росгвардии майор Сергей Колиенко.