В Тульской области в 2017 году благоустроено 239 объектов

Фото пресс-службы администрации Тулы

8 декабря министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко провела круглый стол с главами администраций муниципалитетов.

Чиновники подвели итоги реализации в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. По словам Элеоноры Шевченко, в этом году в 9 муниципальных образованиях благоустроены 239 объектов:

206 дворов;

31 общественная территория;

2 места массового отдыха: парк в Богородицке и набережная в Ефремове.

Министр также сообщила, что на благоустроенных общественных территориях пройдут праздничные гулянья в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять!».

Тульская область продолжит участие в проекте и в 2018 году.