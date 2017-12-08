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В Тульской области в 2017 году благоустроено 239 объектов
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Тульской области в 2017 году благоустроено 239 объектов

В правительстве региона подвели итоги реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

8 декабря министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко провела круглый стол с главами администраций муниципалитетов.

Чиновники подвели итоги реализации в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. По словам Элеоноры Шевченко, в этом году в 9 муниципальных образованиях благоустроены 239 объектов:

  • 206 дворов;
  • 31 общественная территория;
  • 2 места массового отдыха: парк в Богородицке и набережная в Ефремове.

Министр также сообщила, что на благоустроенных общественных территориях пройдут праздничные гулянья в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять!».

Тульская область продолжит участие в проекте и в 2018 году.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:17 0
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