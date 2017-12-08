Фото пресс-службы администрации Тулы
В Тульской области в 2017 году благоустроено 239 объектов
В правительстве региона подвели итоги реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
8 декабря министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко провела круглый стол с главами администраций муниципалитетов.
Чиновники подвели итоги реализации в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. По словам Элеоноры Шевченко, в этом году в 9 муниципальных образованиях благоустроены 239 объектов:
- 206 дворов;
- 31 общественная территория;
- 2 места массового отдыха: парк в Богородицке и набережная в Ефремове.
Министр также сообщила, что на благоустроенных общественных территориях пройдут праздничные гулянья в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять!».
Тульская область продолжит участие в проекте и в 2018 году.
Другие статьи по темам
Место