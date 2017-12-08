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Погода в Туле на выходные: снег с дождем, облачность и лёгкий ветер

Погода в Туле на выходные: снег с дождем, облачность и лёгкий ветер

Синоптики обещают суточную температуру в пределах от +1 до -2 и пониженное давление.

Выходные в Тульской области будут облачными – об этом сообщает сайт «Метеоинфо». Возможны небольшие осадки (до 1 мм) – снег с дождём.

Ветер юго-восточный, лёгкий – от 3 до 6 метров в секунду. Ночью ожидаются лёгкие заморозки – до -2, днём – от нуля до +1.

Атмосферное давление на протяжении ближайших двух дней будет пониженным – около 740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:05 +1
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