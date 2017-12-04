В Новомосковске жители год платили за уличное освещение
Вопрос перерасчета за коммунальные услуги сегодня был поднят на оперативном совещании губернатором Алексеем Дюминым.
В здании правительства проходит оперативное совещание под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Глава региона рассказал, что к нему обратились жители многоквартирного дома, расположенного в Новомосковске на улице Генерала Белова, с просьбой помочь разобраться в проблеме с оплатой коммунальных услуг.
Дело в том, что в 2016 году в квитанции появилась строка
«за уличное освещение».
Также жители не были согласны с суммой, начисляемой за ОДН.
Руководитель ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин ответил, что работа управляющей компании, которая выставляла жителям счета, была проверена. В итоге выявили нарушение при выставлении счета за оплату уличного освещения. Жителям будет сделан перерасчет с 2016 года. Также выявлены нарушения при начислении ОДН. Жильцам также сделают перерасчет.
Алексей Дюмин попросил через неделю подготовить доклад о работе тульских управляющих компаний.
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