В Новомосковске жители год платили за уличное освещение

Вопрос перерасчета за коммунальные услуги сегодня был поднят на оперативном совещании губернатором Алексеем Дюминым.

В здании правительства проходит оперативное совещание под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Глава региона рассказал, что к нему обратились жители многоквартирного дома, расположенного в Новомосковске на улице Генерала Белова, с просьбой помочь разобраться в проблеме с оплатой коммунальных услуг.

Дело в том, что в 2016 году в квитанции появилась строка

«за уличное освещение».

Также жители не были согласны с суммой, начисляемой за ОДН.

Руководитель ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин ответил, что работа управляющей компании, которая выставляла жителям счета, была проверена. В итоге выявили нарушение при выставлении счета за оплату уличного освещения. Жителям будет сделан перерасчет с 2016 года. Также выявлены нарушения при начислении ОДН. Жильцам также сделают перерасчет.

Алексей Дюмин попросил через неделю подготовить доклад о работе тульских управляющих компаний.