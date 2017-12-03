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С 10 декабря изменится время отправления вечернего экспресса из Москвы в Тулу

С 10 декабря изменится время отправления вечернего экспресса из Москвы в Тулу

Пригородный поезд будет отправляться в 16.39 вместо 20.23.

С 10 декабря вступает в силу новое расписание пригородных поездов «Центральной ППК» на 2017−2018 гг. Основные изменения в новом графике коснутся увеличения размеров движения поездов в часы «пик» на нескольких направлениях, а также назначения дополнительных поездов «Экспресс».

Так, в частности изменено время отправления пригородного поезда
№ 7051пт Москва—Тула с 20.23 на 16.39.

ОАО «Центральная ППК» рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с новым расписанием для планирования своего маршрута.

 

сегодня, в 12:17 0
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