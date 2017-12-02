В Туле прошел отборочный этап игр КВН на Кубок Министра обороны России

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина

2 декабря на сцене тульской областной филармонии за звание самых веселых и находчивых боролась команда Тульского суворовского военного училища. Соперниками туляков стали команды из Московского и Тверского суворовских военных училищ, Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ», Московского военно-музыкального училища и впервые принимавшие участие в играх КВН воспитанники Смоленского регионального отделения движения «Юнармия».

Перед началом игры приветственный адрес губернатора Тульской области участникам зачитала заместитель председателя правительства Тульской области — министр молодежной политики Юлия Вепринцева.

- Очень здорово, что у нас такая молодёжь — активная, патриотически настроенная и творческая. Весёлая и находчивая. Чувство юмора помогает преодолевать испытания, сохранять присутствие духа и позитивный настрой в сложные моменты. КВН даёт вам возможность раскрыть свой творческий потенциал, — говорится в приветствии главы тульского региона.

КВНщиков также приветствовал начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Виктор Горемыкин.

- КВН стал любимой игрой в вузах и довузовских образовательных учреждениях Министерства обороны нашей страны. По традиции полуфинальные игры проходят на региональных площадках. Уже состоялись игры в Севастополе и Воронеже. Сегодня юных КВНщиков принимает Тула, город оружейников, где располагается 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия.

Остроумие участников оценивало строгое жюри:

начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров,

телеведущая, Президент школы искусств и медиатехнологий Арина Шарапова,

российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина,

певец Алексей Хворостян,

актёр Центрального академического театра Российской Армии, народный артист России Артем Каминский,

директор программ КВН Виктор Вдовиченко.

Арина Шарапова - Мы проводим эти мероприятия уже четвертый год, второй раз Тула с нами. Это невероятное ощущение, всегда волнуешься, думаешь «ну кто же будет первым?». Ребята крутые, но жюри тоже очень жесткое, так что никаких поблажек.

Светлана Хоркина - Я в Тулу приехала с огромным удовольствием. Уже не раз я участвовала в жюри финального конкурса КВН, но именно в окружных играх участвую впервые. Я всегда болею за искрометный юмор и за его подачу.

В Тульском суворовском военном училище к остроумному состязанию за Кубок Министра обороны страны подошли по-военному основательно.

Начальник Тульского суворовского военного училища Дмитрий Саксеев:

Дмитрий Саксеев - В жизни ко всему надо относиться с юмором, без этого тяжело. А военные, мне кажется, самые веселые люди. КВН — это отличная возможность для ребят научиться работать в команде. Играть наши суворовцы начали в октябре прошлого года. И вот уже на счету команды Гран-При региональных игр среди младших курсов вузов Тульской области. В нашем военном училище очень любят КВН, сегодня поддержать команду пришли более 300 суворовцев и их родители.

Заместитель начальника Тульского суворовского военного училища по воспитательной работе Виктор Нефедьев:

Виктор Нефедьев - Юмор — это прекрасная возможность снять стресс и получить положительные эмоции. В прошлом году на играх КВН среди команд довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ наши суворовцы заняли четвертое место и как перспективная команда были приглашены в качестве почетных гостей на финал игр на Кубок Министра обороны России в Москву. Как и в каждом учебном заведении у нас есть система дополнительного образования. Одним из таких направлений стал кружок КВН. Его ведут члены сборной команды КВН Тульской области. Они помогают суворовцам писать тексты для выступлений и чувствовать себя более раскованно на сцене.

Все участники отборочных игр получили подарки от губернатора Тульской области, командующего Воздушно-десантными войсками РФ и всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Специальными призами юных КВНщиков поощрили члены жюри. Так, кубок «За волю к Победе!» и специальный приз за лучшую шутку получила команда Тверского суворовского военного училища, а лучшим видео номером признан скетч команды «Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ». Тульских суворовцев жюри отметило в номинации «Лучший актер», а Владислав Кривцов получил специальный приз от федерации городошного спорта России.

По итогам трех конкурсов первое место заняла команда Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ», вторыми стала команда Московского суворовского военного училища, туляки заняли почетное третье место.

Следующая отборочная игра пройдет во Владивостоке, а финал игр КВН на Кубок Министра обороны России состоится в Москве на сцене Центрального академического театра Российской Армии в феврале 2018 года.

Впервые игры КВН среди команд довузовских образовательных учреждений Минобороны прошли в 2011 году сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Оренбурге. За пять лет в них приняли участие более 2000 игроков. За это время игры КВН стали доброй традицией, они неизменно вызывают интерес у суворовцев, кадетов и воспитанниц, болеющих за команды своих учебных заведений.