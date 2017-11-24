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Погода в Туле 25 ноября: морозно, сухо, умеренный ветер

Погода в Туле 25 ноября: морозно, сухо, умеренный ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается облачность с прояснениями, без осадков.

Ветер западный, юго-западный, умеренный – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -10 до -5.

День тоже будет морозным – от -6 до -1. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +2
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