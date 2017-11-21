В России отмечается День работника налоговых органов
С профессиональным праздником туляков поздравил руководитель регионального УФНС Вадим Суханов.
21 ноября в России отмечается День работника налоговых органов. С профессиональным праздником туляков поздравил руководитель регионального УФНС Вадим Суханов.
Вадим Суханов
– Уважаемые сотрудники налоговых органов, ветераны службы, коллеги!
От руководства УФНС России по Тульской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Реализация налогового потенциала региона, наполнение бюджета — дело особой важности, от которого зависит как развитие экономики, так и повышение уровня и качества жизни граждан. Обеспечивая налоговые поступления в бюджеты всех уровней, мы стремимся всемерно улучшать качество предоставления государственных услуг.
В налоговых органах работают высокопрофессиональные, опытные специалисты. Ваш ответственный подход к делу, настойчивость, целеустремленность и непримиримость к нарушениям позволяют успешно справляться с теми задачами, которые стоят перед налоговой службой.
Разрешите выразить благодарность за ваш нелегкий и кропотливый труд, достигнутые результаты в работе, преданность выбранному делу. Насколько эффективно мы выполняем свою работу, зависит реализация многих наших с вами жизненных планов.
Особая признательность ветеранам налоговой службы, которые продолжают работать на благо общества, передавая бесценные знания и опыт молодым специалистам!
Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, успешной и плодотворной работы!
Также с этим праздником туляков поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Алексей Дюмин
– Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим ежедневным трудом вы вносите огромный вклад в благополучие тульской земли. От эффективной работы вашей службы во многом зависят финансовая стабильность региона и уровень жизни людей.
Вы обеспечиваете наполняемость бюджета и тем самым помогаете развитию самых разных сфер жизни области: социальной, культурной, экономической и других.
Сегодня налоговая служба модернизируется, в ее работу внедряются новые современные технологии. Она становится ближе, доступнее и понятнее для людей.
Уверен, что ответственное отношение к делу, компетентность и верность профессии будут и впредь помогать вам решать все поставленные задачи.
Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго!