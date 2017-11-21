В России отмечается День работника налоговых органов

– Уважаемые сотрудники налоговых органов, ветераны службы, коллеги!

От руководства УФНС России по Тульской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Реализация налогового потенциала региона, наполнение бюджета — дело особой важности, от которого зависит как развитие экономики, так и повышение уровня и качества жизни граждан. Обеспечивая налоговые поступления в бюджеты всех уровней, мы стремимся всемерно улучшать качество предоставления государственных услуг.

В налоговых органах работают высокопрофессиональные, опытные специалисты. Ваш ответственный подход к делу, настойчивость, целеустремленность и непримиримость к нарушениям позволяют успешно справляться с теми задачами, которые стоят перед налоговой службой.

Разрешите выразить благодарность за ваш нелегкий и кропотливый труд, достигнутые результаты в работе, преданность выбранному делу. Насколько эффективно мы выполняем свою работу, зависит реализация многих наших с вами жизненных планов.

Особая признательность ветеранам налоговой службы, которые продолжают работать на благо общества, передавая бесценные знания и опыт молодым специалистам!

Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, успешной и плодотворной работы!