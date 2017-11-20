Сотрудники Росреестра ответят на вопросы туляков о нарушениях земельного законодательства

21 ноября Управление Росреестра по Тульской области организовало горячую линию по вопросам в сфере государственного земельного надзора, о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 34-44-75 .

На вопросы ответит начальник отдела государственного земельного надзора Ишутина Виктория Ивановна.