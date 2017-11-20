Сотрудники Росреестра ответят на вопросы туляков о нарушениях земельного законодательства
Звонки будут приниматься 21 ноября.
21 ноября Управление Росреестра по Тульской области организовало горячую линию по вопросам в сфере государственного земельного надзора, о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону
8 (4872) 34-44-75.
На вопросы ответит начальник отдела государственного земельного надзора Ишутина Виктория Ивановна.
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