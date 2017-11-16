Тульские сувениры получили Гран-при на Всероссийском конкурсе

Фото пресс-службы комитета Тульской области по развитию туризма

За звание лучших боролись более 1500 сувениров из 59 регионов России.

В Кирове прошел финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».

На конкурс было заявлено 1500 сувениров из 59 субъектов страны. По итогам межрегиональных этапов в финал вышли 294 сувенира из 38 регионов.

От Тульской области финалистами стали три сувенира — белевская яблочная пастила, печатный сувенирный тульский пряник с фруктовой начинкой и развивающийся проект Tula Look тульского дизайнера Юлии Санниковой.

По решению экспертного совета обладателем Гран-при в номинации «Гастрономический сувенир» стал тульский пряник, а в номинации «Сувенир города» первым стал проект Tula Look.

Презентация сувениров Тульской области в подобных мероприятиях способствует продвижению региона и формированию его привлекательного образа, отмечают в областном комитете по развитию туризма.