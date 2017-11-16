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Как сидит в тульской колонии бывший губернатор Вячеслав Дудка

Как сидит в тульской колонии бывший губернатор Вячеслав Дудка

Бывший тульский чиновник, отбывающий сейчас наказание в колонии Донского, дал короткое интервью России24.

На канале Россия24 вышел фильм-расследование Эдуарда Петрова «Денег куры не клюют». Основная тема там про оскандалившегося брянского губернатора Денина. А в качестве иллюстрации тюремной жизни некогда богатых и властных людей журналисты показали, как живет и работает на зоне Вячеслав Дудка.  

Летом 2013 года суд приговорил Дудку к 9,5 годам заключения. В колонию бывший губернатор попал в октябре. Ему выделили койку в общем бараке на сто человек. Дудка старается быть примерным осужденным: записался  в местный пожарный расчет, работает.

Сидит он, как известно, в родной Тульской области, трудится на предприятии областного УФСИНа.

Заключенные, работающие на зоне, получают зарплату, которая поступает на их счета и часто идет в счет погашения иска или штрафа, что, к слову, является одним из требований для условно-досрочного освобождения.

В Донской колонии заключенные чего только не делают: шьют одежду, пекут хлеб, столярничают, обрабатывают металл. Дудка, вот, к примеру, трудится в цеху, где производят теплоэффективные стеновые блоки. Из них, кстати, строят жилые дома, в том числе и в Тульской области.

Дудка: – Меня взяли под стражу в зале суда.

Корр: – А что это за процесс? Когда из обычного законопослушного человека вы превращаетесь уже...

Дудка: – Берут под стражу... Какой процесс? Обычный процесс.

– Вас повели в комнату, разули, шнурки забрали?

– У меня были ботинки без шнурков.

– Ремешок забрали?

– Я не помню, для меня эти детали не столь важны уже.

– Вы приехали своим ходом, дальше едете под конвоем. Что в эти моменты в голове-то происходит?

– Можно на эту тему много рассказывать сейчас всяких переживаний, эмоций. Но чтобы до конца понять это состояние, это нужно пережить. Упаси Господи, я никому этого не желаю.

 

Напомним, в марте сотрудники УФСИН по Тульской области рассказали, что отбывающий наказание в колонии строгого режима №1 экс-губернатор региона Вячеслав Дудка может быть освобожден условно-досрочно. Напомним, он был задержан в феврале 2011 года по делу о взятке в размере 40 миллионов рублей.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:31 +3
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