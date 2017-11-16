Погода в Туле 17 ноября: переменная облачность с прояснениями

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По данным Гидрометцентра, в пятницу, 17 ноября, жителей области ждет облачная погода с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь и мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм), утром возможен туман.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до +3°С, днем воздух прогреется до +4°С. Атмосферное давление в норме 745-750 мм ртутного столба.