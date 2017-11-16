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В Ясногорске вандалы разрушили часть ротонды для новобрачных
Фото из соцсетей

В Ясногорске вандалы разрушили часть ротонды для новобрачных

В сети появились снимки поврежденных элементов культурного объекта.

Мраморная ротонда появилась в Ясногорске в ноябре 2016 года. Объект установили в рамках проекта «100 добрых дел». Ротонда должна была стать не только украшением парка и предметом гордости горожан, но и любимым местом для новобрачных.

Простояв почти год, культурный объект подвергся нападению вандалов. Сегодня в сообществе «Наш Ясногорск» появились фотографии поврежденных элементов.

Жители города недоумевают, кому и чем не угодила достопримечательность.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:50 +1
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ЯсногорскТульская область

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