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В Туле на улице Калинина обнаружили труп

В Туле на улице Калинина обнаружили труп

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как стало известно Myslo, 15 ноября вечером в Туле на улице Калинина, возле дома № 22/1 местный житель обнаружил труп мужчины. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.

Личность погибшего установлена — это 38-летний мужчина. На теле погибшего нет признаков преступного насилия.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:55 +4
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