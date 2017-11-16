В Туле на улице Калинина обнаружили труп

Как стало известно Myslo, 15 ноября вечером в Туле на улице Калинина, возле дома № 22/1 местный житель обнаружил труп мужчины. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.

Личность погибшего установлена — это 38-летний мужчина. На теле погибшего нет признаков преступного насилия.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.