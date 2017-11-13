Туляк пожаловался в полицию на соседей-нелегалов

На телефон доверия УМВД России по Тульской области (32-22-85) поступило сообщение от жителя Тулы. Мужчина рассказал, что в квартире одного из домов в Пролетарском округе, по его мнению, незаконно проживают иностранцы.

Полиция проверила эти сведения. Выяснилось, что в принадлежащей 69-летнему мужчине квартире находились два гражданина Таджикистана с нарушением режима проживания. На них составлены административные протоколы.

– Участковые уполномоченные полиции проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. В УМВД благодарят граждан, чья активная позиция помогает выявлять нарушения законодательства, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.