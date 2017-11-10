Комиссия по чрезвычайным ситуациям Тулы определит сроки очистки русла Воронки

Тульские чиновники обсуждали этот вопрос на встрече с жителями улицы Тупик реки Воронки.

В ходе встречи обсуждались вопросы расчистки русла реки в районе жилых домов.

В ходе встречи было осмотрено русло реки в районе жилых домов. По итогам совещания вопрос сроков проведения работ по расчистке будет вынесен на ближайшее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Работы выполнят спасатели центра гражданской защиты.

В выездном совещании также приняли участие первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков, сотрудники главного управления по Привокзальному территориальному округу, начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков и жители.