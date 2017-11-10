Четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников пообщался с тульскими студентами

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 10 ноября, в Тулу приехал легендарный спортсмен — четырехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Знаменитый спортсмен пообщался со студентами ТулГУ.

Чем знаменит Владимир Сальников?

За свою спортивную карьеру Владимир Валерьевич установил 20 мировых рекордов! Будучи трехкратным олимпийским чемпионом, он готовился к Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, собирался на победной ноте завершить карьеру. Но мечтам не суждено было сбыться. Советское правительство бойкотировало Игры.

Тренер Сальникова решил, что продолжать тренировки дальше нецелесообразно. По его мнению, спортсмен исчерпал свои возможности. Но амбициозный пловец так не думал.

Он принял волевое решение самостоятельно готовиться к следующим Олимпийским играм в Сеуле.

Вместе с женой Мариной, мастером спорта СССР по легкой атлетике, Сальников разработал собственную систему подготовки. Вопреки всем и всему Владимир Валерьевич в 1988 году завоевал свою четвертую олимпийскую медаль в заплыве на 1500 м вольным стилем.

Встреча знаменитого спортсмена и тульских студентов получилась теплой и душевной. Владимир Валерьевич рассказал ребятам о своей биографии: как начал заниматься плаванием, как достиг таких высот в спорте.

Владимир Сальников - Я в детстве летом отдыхал у бабушки в деревне. Мы с друзьями ходили на речку. Ребята все умели плавать, а я нет. Мне хотелось тоже научиться и быть, как минимум, не хуже других мальчишек, — вспоминает Владимир. – Заниматься плаванием я начал в 8 лет. К нам в школу пришел тренер и спросил, кто хочет научиться плавать. Я понял, что это шанс и поднял руку.

– Я уже занимался плаванием несколько лет, когда вдруг тренер сказал мне, что сдаю позиции. Не могу быстро плавать на маленьких дистанциях. Он предложил выход — попробовать себя в дистанции на 1500 метров. Для меня каждая тренировка была гонкой на выживание, — рассказывает Владимир Валерьевич.

Юный спортсмен ставил перед собой маленькие задачи. Так постепенно догнал других ребят, а позже и перегнал. В 14 лет Сальников стал мастером спорта, а в 16 лет попал в олимпийскую команду!

– Чтобы достичь результатов, мы занимались без выходных. За год я улучшил свои показатели на 1 минуту — это колоссальный результат! Нужно пахать и пахать, — заявил Владимир Валерьевич тульским студентам.

У ребят к легендарному спортсмену было много вопросов.

Чем отличаются тренировочные процессы в России и за рубежом? Что дал пловцу этот вид спорта? Сколько километров проплыл Сальников за свою спортивную карьеру?

На все вопросы у олимпийского чемпиона были ответы. Тренировочный процесс в России действительно отличается от зарубежного. Одно из различий — время утреннего подъема.

- Если мы считали нормальным вставать в 7 утра, а в 8 идти тренироваться, то с удивлением узнали, во сколько встают наши иностранные коллеги: в 5 утра! А в половине шестого уже прыгают в бассейн, — вспоминает спортсмен.

Чемпион подсчитал, что за свою спортивную карьеру проплыл… 40 тысяч километров! Это фактически кругосветное плавание.

Известный спортсмен дал совет тульским ребятам:

- Помните, если вы не предпримете никакой попытки, ничего не будет! Главное — не победа. Спорт учит тому, что надо попытаться выжать себя на 100%. Если ты всё сделал и проиграл, то себя не в чем упрекнуть. Ты понимаешь, что сделал всё, что мог!

В завершении встречи председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев поблагодарил Владимира Сальникова за визит рассказал тульским студентам о том, что в регионе будут продолжать развивать плавание.

По словам Яковлева, в городе единственный бассейн на 50 метров — на стадионе «Арсенал». Председатель комитета отметил, что сейчас ведутся переговоры, чтобы вернуть бассейн в государственную собственность.