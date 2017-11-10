С 1 декабря улица Софьи Перовской в Туле станет односторонней

Также в областной столице запретят остановку у некоторых жилых домов.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает об изменениях в организации дорожного движения в городе с 1 декабря 2017 года.

Так, остановку транспортных средств запретят в районе дома № 6 по ул. Халтурина, такие же знаки появятся и на межквартальном проезде ул. Николая Руднева — пр. Ленина. Остановка будет запрещена со стороны домов №№ 64а, 64 В по ул. Николая Руднева и в районе дома № 115а по пр. Ленина.

Кроме того, движение на участке ул. Софьи Перовской от ул. Первомайской до ул. Пушкинской станет односторонним.

Как сообщает пресс-служба администрации города, эти меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственного проезда и маневрирования транспорта.