новости
новости
Регистрация
Тульскую «катюшу» вернули на постамент
Фото Юлии Александровой.

Тульскую «катюшу» вернули на постамент

Боевую машину еще в марте 2017 года увезли на реставрацию.

Сегодня, 2 ноября, тульскую «катюшу» наконец-то вернули на постамент.

Боевую машину, встречавшую туляков на въезде в Пролетарский район, еще в марте 2017 года увезли в НПО «Сплав» на реставрацию к параду Победы.

По некоторым данным, возвращать ее предприятие не хотело: каждый год разбирать-собирать старую технику — дело долгое. Предполагалось, что место «катюши» займет более современная и новая военная машина, а «старушку» хотели лишь выпускать на парады 9 Мая, а остальное время хранить на «Сплаве». Тульские власти и руководство «Сплава» более полугода решали этот вопрос. И он решился в пользу «катюши».

Галерея
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 1
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 2
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 3
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 4
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 5
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 6
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 7
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 8
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 9
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 10
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 11
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 12
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 13
Тульскую "катюшу" вернули на постамент, Фото: 14
показать все фотографии
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:40 +10
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
катюшабоевая машинапостамент

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине «Мицубиси» врезался в дерево
В Алексине «Мицубиси» врезался в дерево
Изнасилование школьницы, поджог, захват заложника: в Туле осудили опасного преступника
Изнасилование школьницы, поджог, захват заложника: в Туле осудили опасного преступника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.