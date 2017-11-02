Тульскую «катюшу» вернули на постамент

Фото Юлии Александровой.

Сегодня, 2 ноября, тульскую «катюшу» наконец-то вернули на постамент.

Боевую машину, встречавшую туляков на въезде в Пролетарский район, еще в марте 2017 года увезли в НПО «Сплав» на реставрацию к параду Победы.

По некоторым данным, возвращать ее предприятие не хотело: каждый год разбирать-собирать старую технику — дело долгое. Предполагалось, что место «катюши» займет более современная и новая военная машина, а «старушку» хотели лишь выпускать на парады 9 Мая, а остальное время хранить на «Сплаве». Тульские власти и руководство «Сплава» более полугода решали этот вопрос. И он решился в пользу «катюши».