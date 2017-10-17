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Туляки: В сквере Русско-армянской дружбы можно шею свернуть!

Туляки: В сквере Русско-армянской дружбы можно шею свернуть!

Читатель Myslo пожаловался на опасную лестницу в центре города, а вернее – ее отсутствие.

Туляк по имени Александр написал в редакцию Myslo и приложил фото опасного места.

«Несколько месяцев назад в сквере Русско-Армянской дружбы на Пушкинской, что находится напротив Пушкинского лицея, за Тульским областным судом, проводили ремонт облицовки ограды.

Сняли плитку и убрали лестницу.

На сегодня центральная аллея сквера кончается метровым обрывом.

С одной стороны, конечно, удобно, что станция скорой помощи находится с другого конца сквера! Человека, который переломается, упав в этом месте, должны довольно быстро отвезти в Ваныкинскую больницу. Но лучше бы огородить место ремонта или вернуть лестницу на место».



 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:14 +1
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сквер Русско-армянской дружбыопасная лестница

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