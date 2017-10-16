17 и 18 октября туляки смогут увидеть Кубок мира по футболу

Легендарный трофей будет выставлен на всеобщее обозрение в тульском кремле.

Тур легендарного Кубка, выполненного из чистого золота (вес трофея 6,175 килограмма), стартовал в России в начале сентября.

Вслед за Красноярском, Омском, Челябинском, Уфой, Пермью, Пензой, Саранском, Ярославлем и Калининградом эстафету принимает Тула. В городе оружейников трофей будет находиться 17 и 18 октября.

Увидеть Кубок и сфотографироваться с ним все желающие смогут в тульском кремле. Футболисты «Арсенала» проведут мастер-классы для юных спортсменов, состоится аттракцион «Забей гол!», а также фото- и автограф-сессии с командой Миодрага Божовича.

Знатоки футбола смогут поучаствовать в викторинах и выиграть призы от клуба. Мероприятие начнётся в 11.45.