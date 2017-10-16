новости
новости
Регистрация
17 и 18 октября туляки смогут увидеть Кубок мира по футболу

17 и 18 октября туляки смогут увидеть Кубок мира по футболу

Легендарный трофей будет выставлен на всеобщее обозрение в тульском кремле.

Тур легендарного Кубка, выполненного из чистого золота (вес трофея 6,175 килограмма), стартовал в России в начале сентября.

Вслед за Красноярском, Омском, Челябинском, Уфой, Пермью, Пензой, Саранском, Ярославлем и Калининградом эстафету принимает Тула. В городе оружейников трофей будет находиться 17 и 18 октября.

Увидеть Кубок и сфотографироваться с ним все желающие смогут в тульском кремле. Футболисты «Арсенала» проведут мастер-классы для юных спортсменов, состоится аттракцион «Забей гол!», а также фото- и автограф-сессии с командой Миодрага Божовича.

Знатоки футбола смогут поучаствовать в викторинах и выиграть призы от клуба. Мероприятие начнётся в 11.45.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
кубок чемпионата мира по футболутур кубка чемпионата мира по футболу 2018Тульский кремльтульский Арсенал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Правительство Тульской области отчиталось по вопросам социальной политики
Правительство Тульской области отчиталось по вопросам социальной политики
Погода в Туле 17 октября: облачно, дождь, до 13 градусов тепла
Погода в Туле 17 октября: облачно, дождь, до 13 градусов тепла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.