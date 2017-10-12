Фото из архива Myslo.
В Туле ограничено движение трамваев по улицам Епифанской и Марата
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
В Туле из-за ремонта трамвайных путей по улицам Епифанской и Марата ограничено движение трамваев:
- с 22.00 до 05.00 с 27 сентября по 15 октября по ул. Епифанской на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата,
- с 27 сентября по 15 октября по ул. Марата на участке от ул. Плеханова до ул. Кирова.
В связи с этим движение трамваев маршрутов № 3, 7 производится по измененной схеме:
- трамвай № 3 (Щегловская Засека — Московский вокзал): ул. Коминтерна — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Красный Перекоп,
- трамвай № 7 (Щегловская Засека — ст. "Металлург"): ст. "Металлург" — ул. Металлургов – ул. Епифанская – Чулковский мост – Красный Перекоп.
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