В Туле ограничено движение трамваев по улицам Епифанской и Марата

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

В Туле из-за ремонта трамвайных путей по улицам Епифанской и Марата ограничено движение трамваев:

с 22.00 до 05.00 с 27 сентября по 15 октября по ул. Епифанской на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата,

по ул. Епифанской на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата, с 27 сентября по 15 октября по ул. Марата на участке от ул. Плеханова до ул. Кирова.

В связи с этим движение трамваев маршрутов № 3, 7 производится по измененной схеме: