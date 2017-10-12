Туляки смогут задать вопросы о здравоохранении и пожаловаться на работу больниц
25 октября с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области.
Предварительная запись на прием — по телефону (4872) 30−63−40.
В день тематического приема граждане приходят в приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами регионального минздрава. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
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Должностное лицо, осуществляющее прием
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Должность
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Тематика вопросов
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Ларин
Геннадий Валерьевич
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Заместитель министра здравоохранения Тульской области
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Вопросы лекарственного обеспечения граждан
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Семина
Татьяна Александровна
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Заместитель министра здравоохранения Тульской области
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Вопросы организации оказания первичной медико-санитарной помощи населению (работа поликлиники)
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Дурнова
Елена Сергеевна
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Директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
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Вакцинация населения
Оказание специализированной, в том числе скорой медицинской помощи
Высокотехнологическая медицинская помощь