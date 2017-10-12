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Туляки смогут задать вопросы о здравоохранении и пожаловаться на работу больниц

Туляки смогут задать вопросы о здравоохранении и пожаловаться на работу больниц

25 октября с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области.

Предварительная запись на прием — по телефону (4872) 30−63−40.

В день тематического приема граждане приходят в приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами регионального минздрава. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Должностное лицо, осуществляющее прием

Должность

Тематика вопросов

Ларин

Геннадий Валерьевич

Заместитель министра здравоохранения Тульской области

Вопросы лекарственного обеспечения граждан

Семина

Татьяна Александровна

Заместитель министра здравоохранения Тульской области

Вопросы организации оказания первичной медико-санитарной помощи населению (работа поликлиники)

Дурнова

Елена Сергеевна

Директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области

Вакцинация населения

Оказание специализированной, в том числе скорой медицинской помощи

Высокотехнологическая медицинская помощь

 

сегодня, в 11:09 0
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Место
Тульская область

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