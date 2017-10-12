Туляки смогут задать вопросы о здравоохранении и пожаловаться на работу больниц

Предварительная запись на прием — по телефону (4872) 30−63−40.

В день тематического приема граждане приходят в приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами регионального минздрава. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.