Тульские гимнасты стали победителями первенства ЦФО

Фото пресс-службы администрации Тулы

Тульские спортсмены с 3 по 8 октября выступили на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике. Один из турниров прошел в школе Олимпийского резерва «Спортивная гимнастика». Там за звание лучших боролись 49 юношей 11−13 лет из Тулы, Ефремова, Белгорода, Обнинска, Королева, Рязани, Лебедяни, Владимира, Воронежа, Электростали, Ржева, Калуги, Брянска, Смоленска, Костромы и Липецка.

В командном первенстве победителями стали спортсмены Калужской области, на втором месте - Московская область, на третьем - гимнасты Белгородской области. Сборная Тульской области стала четвертой.

В это же время в Брянске прошло Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди девушек. В соревнованиях приняли участие 70 лучших спортсменок из 16 городов. В общекомандном зачете Тульская область заняла 6 место.

По итогам индивидуальных выступлений Федор Борзых из Тулы занял 1 место в многоборье, на прыжке, 2 место — на конь-махи и на брусьях. Туляк Александр Елисеенко стал первым в соревнованиях на прыжке.

Варвара Сабанина из Новомосковска получила 1 место в многоборье, на прыжке и бревне и 2 место — в вольных упражнениях.