новости
новости
Регистрация
Тульские гимнасты стали победителями первенства ЦФО
Фото пресс-службы администрации Тулы

Тульские гимнасты стали победителями первенства ЦФО

Соревнования проходили в Туле и Брянске.

Тульские спортсмены с 3 по 8 октября выступили на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике. Один из турниров прошел в школе Олимпийского резерва «Спортивная гимнастика». Там за звание лучших боролись 49 юношей 11−13 лет из Тулы, Ефремова, Белгорода, Обнинска, Королева, Рязани, Лебедяни, Владимира, Воронежа, Электростали, Ржева, Калуги, Брянска, Смоленска, Костромы и Липецка.

В командном первенстве победителями стали спортсмены Калужской области, на втором месте - Московская область, на третьем - гимнасты Белгородской области. Сборная Тульской области стала четвертой.

В это же время в Брянске прошло Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди девушек. В соревнованиях приняли участие 70 лучших спортсменок из 16 городов. В общекомандном зачете Тульская область заняла 6 место.

По итогам индивидуальных выступлений Федор Борзых из Тулы занял 1 место в многоборье, на прыжке, 2 место — на конь-махи и на брусьях. Туляк Александр Елисеенко стал первым в соревнованиях на прыжке.

Варвара Сабанина из Новомосковска получила 1 место в многоборье, на прыжке и бревне и 2 место — в вольных упражнениях.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:58 +2
Другие статьи по темам
Событие
Первенство ЦФО по спортивной гимнастикетульские спортсмены
Место
ТулаБрянск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Проверь свою УК: В Туле опубликован рейтинг управляющих компаний-должников
Проверь свою УК: В Туле опубликован рейтинг управляющих компаний-должников
На первого заместителя главы администрации МО Щёкинский район завели дело
На первого заместителя главы администрации МО Щёкинский район завели дело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.