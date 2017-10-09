новости
новости
Регистрация
ДТП в центре Тулы в день закрытия мотосезона: подробности
Фото Myslo.

ДТП в центре Тулы в день закрытия мотосезона: подробности

По предварительным данным, мотоциклист проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

7 октября, в день закрытия мотосезона, в центре Тулы (на пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина) произошло ДТП с мотоциклом. Стали известны подробности аварии.

По предварительным данным, 34-летний водитель мотоцикла «Хонда» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2107.

За медицинской помощью в больницу обратился 19-летний водитель «семерки». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

сегодня, в 17:19 +5
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
мотоциклпострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 370 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа
Более 370 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа
В Туле назвали победителей регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд»
В Туле назвали победителей регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.