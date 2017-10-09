ДТП в центре Тулы в день закрытия мотосезона: подробности

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По предварительным данным, мотоциклист проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

7 октября, в день закрытия мотосезона, в центре Тулы (на пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина) произошло ДТП с мотоциклом. Стали известны подробности аварии.

По предварительным данным, 34-летний водитель мотоцикла «Хонда» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2107.

За медицинской помощью в больницу обратился 19-летний водитель «семерки». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.