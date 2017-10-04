5 октября в Туле по некоторым адресам не будет воды
Специалисты АО «Тулагорводоканал» проведут плановые ремонтные работы.
Завтра, 5 октября, рабочие «Тулагорводоканала» проведут плановый ремонт по адресам: ул. Штыковая, 47, ул. Революции и Красноармейский проспект, 1. В связи с этим с 9.30 и до окончания работ от водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам:
- ул. Луначарского, 57;
- ул. Штыковая, 41, 43, 45, 47, 49;
- ул. М. Горького, 12А;
- ул. Литейная, 28;
- ул. Красноармейский проспект, 1;
- ул. Советская, 12, 14, 16, 10, 25, 27, 29;
- ул. Демонстрации, 12;
- ул. Ленина, 28, 30, 21, 6б;
- ул. Революции, 6, 17, 68.
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