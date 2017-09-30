новости
новости
Регистрация
Вадим Жерздев не разрешил ООО «Оргсинтез» расширять в Новомосковске захоронение токсичных отходов

Вадим Жерздев не разрешил ООО «Оргсинтез» расширять в Новомосковске захоронение токсичных отходов

Публичные слушания, назначенные на понедельник, отменены в связи с достижением договоренности с ООО «Оргсинтез».

В пятницу, 29 сентября, по инициативе главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева состоялась встреча с руководством ООО «Оргсинтез».

Ее основной темой стали предстоящие публичные слушания, на которых планировалось рассмотреть вопрос дополнения технического проекта эксплуатации полигона подземного захоронения промышленных стоков.

Вадим Жерздев и члены рабочей группы высказали свою позицию, совпадающую с мнением жителей Новомосковска:

в городе нельзя допустить захоронение отходов сторонних организаций. Кроме этого безусловно необходимо укрыть пруды глубинной закачки.

Владельцы ООО «Оргсинтез» согласились скорректировать проект в части природоохранных мероприятий и отказа от приема отходов от сторонних организаций.

Администрация Новомосковска обратилась в Собрание депутатов с предложением отменить публичные слушания, назначенные на 2 октября текущего года, в связи с достижением договоренности с руководством предприятия.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:51 +1
Другие статьи по темам
Место
НовомосковскТульская область
Прочее
захоронениетоксичные отходыОргсинтез

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Платоновском парке сделают пляж и почистят пруд
В Платоновском парке сделают пляж и почистят пруд
В Кимовске пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи
В Кимовске пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.