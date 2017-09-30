Вадим Жерздев не разрешил ООО «Оргсинтез» расширять в Новомосковске захоронение токсичных отходов

Публичные слушания, назначенные на понедельник, отменены в связи с достижением договоренности с ООО «Оргсинтез».

В пятницу, 29 сентября, по инициативе главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева состоялась встреча с руководством ООО «Оргсинтез».

Ее основной темой стали предстоящие публичные слушания, на которых планировалось рассмотреть вопрос дополнения технического проекта эксплуатации полигона подземного захоронения промышленных стоков.

Вадим Жерздев и члены рабочей группы высказали свою позицию, совпадающую с мнением жителей Новомосковска:

в городе нельзя допустить захоронение отходов сторонних организаций. Кроме этого безусловно необходимо укрыть пруды глубинной закачки.

Владельцы ООО «Оргсинтез» согласились скорректировать проект в части природоохранных мероприятий и отказа от приема отходов от сторонних организаций.

Администрация Новомосковска обратилась в Собрание депутатов с предложением отменить публичные слушания, назначенные на 2 октября текущего года, в связи с достижением договоренности с руководством предприятия.