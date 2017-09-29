Туляки взяли потребительских кредитов на 50 млрд рублей

За январь-август текущего года жители региона получили потребительских кредитов на общую сумму 50 млрд рублей. Это на 26,3 % больше, чем за восемь месяцев прошлого года, отмечают специалисты тульского отделения Банка России.

К началу сентября совокупная задолженность по кредитам жителей региона составила 106,4 млрд рублей. В структуре кредитного портфеля физических лиц доля жилищных ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом выросла с 37,4 % до 38,6 %.

На территории Тульской области действуют два региональных банка, восемь филиалов банков из других регионов и 286 внутренних структурных подразделений – дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы.