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Покушение в Туле: Раненый предприниматель пытался спастись от налетчиков у соседей

Покушение в Туле: Раненый предприниматель пытался спастись от налетчиков у соседей

Myslo узнал подробности ночного происшествия в деревне Хопилово.

Резонансное событие произошло поздно ночью в деревне Хопилово под Тулой. Неизвестные совершили покушение на 44-летнего местного жителя, предпринимателя Лачина С.

Примерно в половине второго ночи мужчина возвращался домой на своем автомобиле «Лексус». На площадке возле въездных ворот он подвергся нападению: по его машине открыли огонь. Предположительно, стреляли из автомата Калашникова, по другой версии – злоумышленники использовали «Сайгу». Всего было произведено от 3 до 8 одиночных выстрелов.


Машину Лачина С. обстреляли прямо у ворот его дома.

Некоторые выстрелы достигли цели. Мужчина получил ранения в область грудной клетки и конечности. На момент публикации новости его оперируют в одной из тульских больниц. Его жизни ничего не угрожает.

Как стало известно Myslo, после того как преступники обстреляли «Лексус», мужчине удалось бежать. Возможно, налетчики посчитали его убитым и скрылись либо имели целью запугать мужчину, а не убить.


Следственно-оперативная группа осматривает обстрелянный «Лексус».

Так или иначе, раненый выбрался из автомобиля и по какой-то причине бросился не домой, а дальше по улице, и стал звонить в ворота соседей. Возможно, он хотел «отвести беду» от семьи. В округе его все знают как примерного семьянина, к тому же он многодетный отец.


Раненый прибежал в дом к соседям, чтобы спастись и вызвать полицию.

Открыв дверь и увидев окровавленного соседа, жительница Хопилово немедленно вызвала полицию и скорую.

У дома соседей предпринимателя до сих пор лужицы крови, окровавлен и дверной звонок.

Семья С. живет в Хопилово давно. Глава семьи занимается предпринимательством, у них шестеро детей. Известно, что они приехали в нашу область из Дагестана. Семья положительно характеризуется, со всеми в деревне поддерживает добрососедские отношения.
 

Пообщаться с семьей Лачина пока не удалось: с ними проводятся следственные действия.

По сообщению Управления СКР по Тульской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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Покушение на предпринимателя в Хопилово, Фото: 1
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Покушение на предпринимателя в Хопилово, Фото: 3
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Покушение на предпринимателя в Хопилово, Фото: 7
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:16 +5
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