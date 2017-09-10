После ремонта двор в Щекино стал регулярно уходить под воду

В редакцию Myslo с просьбой о помощи обратились жители дома №5 по улице Молодежная в Щекино Тульской области. Их двор на протяжении года в районе 1 – 3 подъездов после каждого дождя оказывается затоплен.

«Все дело в том, что в июле 2016 года по данному адресу проводились работы по замене устаревших коммуникаций. Но, как это часто бывает, раскопали, поменяли и засыпали обратно. У нас и до этого во дворе от асфальта были одни воспоминания, а теперь просто «озеро» непересыхающее в пол двора. После каждого дождя ситуация усугубляется, т.к. затапливается даже тротуар. На машине не подъехать и пройти можно с большим трудом. Двор также имеет уклон с ул. Молодёжной, плюс ко всему был закопан при замене труб сток для воды», – рассказала жительница дома Ирина Бушина.

Жители неоднократного обращения в администрацию Щёкинского района. После этого управляющая компанией ООО «ЩКТО» откачивала воду, но кардинально проблема не решалась.

«Очевидно, что нужны кардинальные меры для устранения сложившейся ситуации. Из администрации Щёкинского района приходят разные ответы с указанием непонятных сроков решения проблемы. В последнем письме администрация порекомендовала принять участие в проекте «Народный бюджет». И о том, что они направили письмо в управляющую компанию о том, что она должна содержать придомовую территорию в должном санитарном состоянии. После этого я обратилась в управляющую компанию ООО «ЩКТО», где руководитель отдела ПТО ответила, что земля, где идёт подтопление, не относится к придомовой территории, а является муниципальной, соответственно не подлежит их обслуживанию», – пояснила женщина.

За год жителям так и не удалось выяснить, кто же в итоге должен восстанавливать сток и нарушенные элементы благоустройства.

«Жители дома живут в постоянной грязи, сырости, в квартирах развивается плесень и грибок. В июле были восстановлены нарушенные элементы благоустройства (тротуар и кусок проезжей части) при въезде во двор. Но до «озера» в районе 1-го – 3-го подъездов так дело и не дошло! – добавила Ирина. – Не возможно ни до кого достучаться! Прошло уже больше года и ничего не меняется! Такое ощущение, что живём не в районном центре, а в глухой деревне!»